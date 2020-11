Polonia-Ungheria: oggi incontro dei premier Morawiecki e Orban a Budapest su bilancio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Ungheria e Polonia si incontrano oggi a Budapest per discutere la loro posizione in merito al bilancio Ue. Lo ha ricordato Piotr Muller, portavoce del governo polacco, intervistato dall'emittente "Polskie Radio". "È importante che venga mostrata un'azione diplomatica comune" in merito al proposto meccanismo di condizionalità che subordina l'assegnazione dei fondi Ue al rispetto dello stato di diritto. "Gesti e simboli sono importanti mentre ci si avvicina all'ennesima fase di negoziati", ha detto Muller. Il meccanismo di condizionalità resta "inaccettabile", ha aggiunto. (Vap)