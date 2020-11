Romania: Iohannis, nessuna nuova serrata dopo le elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis non intente promuovere l'istituzione di una nuova serrata in funzione anti-Covid dopo le elezioni parlamentari del 6 dicembre. "Lo ripeto, non c'è l'intenzione di istituire un nuovo lockdown dopo le elezioni parlamentari del 6 dicembre. Ripeto queste cose perché ci sono politici senza scrupoli che cercano di promuoversi con notizie clamorose e vogliono dirci cosa potrebbe succedere", ha detto il capo dello Stato nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che saranno prese misure per la quarantena locale o regionale, dove la situazione lo richiede. "L'approccio che abbiamo adottato finora ha dimostrato di funzionare e continueremo ad adottarlo. Continueremo a istituire misure locali o regionali, dove abbiamo un aumento eccessivo del numero di casi. Dobbiamo compiere sforzi sostenuti per ottenere cambiamenti positivi, ma anche a livello di altri indicatori rilevanti, perché, purtroppo, la mortalità e il grado di occupazione delle unità di terapia intensiva sono ancora troppo alti", ha detto Iohannis. (segue) (Rob)