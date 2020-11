Romania: Iohannis, nessuna nuova serrata dopo le elezioni parlamentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha lanciato poi un nuovo invito al rispetto delle norme di prevenzione in Romania. Iohannis ha anche affermato che in questo momento non c'è l'intenzione di dichiarare lo stato di emergenza, ricordando che gli esperti da lui consultati sono del parere che nel prossimo periodo non siano necessarie nuove restrizioni. Il capo dello sStato ha infine spiegato come sia improbabile che il numero di contagi diminuirà così tanto entro metà o fine dicembre da permettere di revocare completamente le restrizioni in Romania. (Rob)