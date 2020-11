Energia: Brasile, finanziamento 76 milioni di dollari per centrali eoliche Total Eren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Total Eren, società controllata del gruppo francese Total attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato un finanziamento di 76 milioni di dollari delle sue centrali eoliche attualmente in costruzione nello stato di Rio Grande do Norte, in Brasile. Il finanziamento avrà una durata di 22 anni e sarà assicurato dalla banca di sviluppo brasiliana Banco do Nordeste. Le due centrali eoliche entreranno in servizio alla metà del 2021 e prevedono una capacità di 720 gigawatt all'anno, capace di rifornire 400 mila abitazioni. (Frp)