Cina-Usa: Pechino auspica sviluppo sano delle relazioni tra forze armate con amministrazione Biden

- Pechino spera in uno sviluppo "sano e stabile" delle relazioni tra le forze armate di Cina e Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero della Difesa cinese, Ren Guoqiang, in riferimento all'inizio della transizione verso la nuova amministrazione del presidente eletto statunitense Joe Biden. "La Cina non commenterà i cambiamenti apportati alla leadership delle autorità di difesa statunitensi, che sono un affare interno degli Stati Uniti", ha detto Ren. Il portavoce si è anche espresso sul sostegno dichiarato dalla presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, alle relazioni fra Taipei e gli Stati Uniti. "La Cina si oppone fermamente a qualsiasi forma di scambio ufficiale e contatto militare tra Stati Uniti e Taiwan. Le autorità del Partito democratico progressista (Dpp, partito al poter a Taipei) hanno tentato di attirare attenzione da parte di forze straniere e di tramare per l'indipendenza. Non permetteremo mai a nessuna forza di invadere e dividere il sacro territorio della madrepatria. Nel momento in cui dovesse verificarsi tale situazione, l'Esercito popolare di liberazione cinese attaccherà sicuramente frontalmente e difenderà la sovranità nazionale e l'integrità territoriale", ha detto Ren. (Cip)