Repubblica Ceca: Ceske televize elegge nuovo consiglio di sorveglianza

- L'emittente televisiva pubblica ceca "Ceske televize" ha eletto un nuovo consiglio di sorveglianza. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il nuovo consiglio di cinque membri è stato eletto soltanto due settimane dopo il licenziamento di quello precedente. A condurre a tale decisione è stata una disputa relativa all'acquisto di un appezzamento di terra per uno studio dell'emittente a Ostrava. Il ministro della Cultura, Lubomir Zaoralek, ha definito l'acquisto non in linea con la legislazione vigente. I nuovi membri del consiglio sono Eva Hubkova, Petr Juchelka, Jan Lamser, Michal Petrman e Zuzana Prokopcova. (Vap)