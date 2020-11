Bielorussia-Ucraina: nota di protesta per azioni contro ambasciata a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri bielorusso ha convocato l'ambasciatore dell'Ucraina in Bielorussia, Igor Kazim, e gli ha consegnato una nota di protesta per le azioni contro l'ambasciata bielorussa a Kiev. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero che ha invitato le autorità di Kiev a garantire la sicurezza della missione diplomatica. E’ stata "espressa estrema preoccupazione per l'inazione delle autorità competenti dell'Ucraina nel sopprimere le provocazioni e per la mancanza di una risposta adeguata alle richieste ufficiali pertinenti della parte bielorussa", si legge nel messaggio. Il ministero degli Esteri bielorusso ha osservato che "le attività illegali di elementi radicali nei pressi della sede della missione diplomatica bielorussa a Kiev rappresentano una minaccia immediata per la sua regolare attività, nonché per la sicurezza del personale dell'ambasciata e delle loro famiglie".(Rum)