Russia: Putin incarica governo di regolamentare lavoro da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato il governo di migliorare la regolamentazione legislativa del lavoro da remoto. Il decreto è stato pubblicato sul sito web del Cremlino. "Garantire il miglioramento della regolamentazione normativa del lavoro a distanza, basato sulla necessità di mantenere un equilibrio di interessi tra dipendenti e datori di lavoro, al fine di ridurre al minimo i costi di organizzazione", si legge nel documento, citato dai media locali. Il presidente russo ha sottolineato che è necessario evitare forme di eccessiva regolamentazione. Il 25 novembre la Duma di Stato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sul lavoro da remoto. Secondo il documento, un dipendente può lavorare a distanza su base permanente, temporanea o periodica. Il lavoro a distanza temporaneo non può durare più di sei mesi, mentre il dipendente deve mantenere un posto di lavoro in ufficio. Lo stipendio del dipendente che lavora a distanza non può essere ridotto, se le sue mansioni lavorative rimangono le stesse di quando si trova in ufficio.(Rum)