Sicurezza: oggi al via la collaborazione tra Polfer e Rai Yoyo

- E' per oggi, alle ore 17, su Rai Yoyo il primo dei 5 appuntamenti nati dalla collaborazione tra Polizia di Stato, Rai Ragazzi e Rai per il sociale. Il programma "La posta di Yoyo", nello spazio dedicato ai mestieri, ospiterà, in videocollegamento, un ispettore della Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione di Roma Termini. Sarà l'occasione per raccontare ai giovanissimi spettatori il lavoro del poliziotto in ambito ferroviario, ma anche per parlare di stazioni, treni, binari in modo semplice, con il supporto di immagini, suoni e colori. Le cinque puntate costituiranno un mini-corso, a misura di bambino, sulla sicurezza ferroviaria che si concluderà con l'assegnazione, all'ultima puntata, di un simbolico "patentino ferroviario". Lo ha annunciato in una nota la polizia di Stato. (Ren)