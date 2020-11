Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no a revisionismo storico con Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disputa fra Macedonia del Nord e Bulgaria sul patrimonio storico nazionale può essere risolta solo se la dignità "sia del popolo macedone che di quello bulgaro" viene costantemente rispettata: lo ha dichiarato il presidente macedone, Stevo Pendarovski, in un'intervista concessa all'emittente radiofonica "Deutsche Welle". Pendarovski ha ammonito sul pericolo di cadere nella "pericolosa trappola del revisionismo storico" che si basa su costruzioni politiche invece che sui fatti. Le parole di Pendarovski giungono in relazione all'intervista concessa ieri alla stampa bulgara dal premier macedone Zoran Zaev. La Macedonia del Nord e la Bulgaria, secondo quanto detto da Zaev, hanno "una storia comune" e l'eroe Goce Delcev "è un rivoluzionario sia per i bulgari che per i macedoni". "Ho guardato l'intervista del primo ministro e letto le reazioni dell'opinione pubblica macedone, e in alcuni commenti, sfortunatamente, c'era la domanda se la leadership dello Stato agisca davvero in relazione a questa vitale questione nazionale. La risoluzione delle controversie di peso strategico richiede due presupposti: avere la volontà politica, che a volte significa coraggio politico, per raggiungere un consenso che non alza mai il tuo rating, e come seconda cosa implica che ci si attenga a fatti storici verificati a livello internazionale e a una realtà che è ovvia. (segue) (Seb)