Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no a revisionismo storico con Bulgaria (2)

- Nella prima parte, il nostro pubblico sa che sono il primo politico macedone nella storia a offrire pubblicamente un discorso politico più ampio su uno dei più grandi apostoli del movimento rivoluzionario macedone. Tuttavia, non sono andato oltre, perché questo è il compito di una Commissione composta da storici. Abbiamo discusso questo argomento molte volte con il primo ministro Zaev e non abbiamo mai avuto controversie sul fatto che alcune personalità ed eventi possano essere celebrati da entrambe le parti, ma che al contempo il popolo macedone abbia la propria storia, proprio come il popolo bulgaro ha la propria. Allo stesso tempo, in tutte le mie apparizioni pubbliche dico chiaramente che la lotta antifascista è nelle fondamenta del moderno Stato macedone, e in quella lotta abbiamo combattuto contro coloro che erano dalla parte dei fascisti. I miei 20 anni di esperienza nella politica internazionale mi permettono di misurare con precisione le parole e gli atteggiamenti che esprimo quando parlo con i miei interlocutori bulgari e con i nostri amici della comunità internazionale. E dico chiaramente a ciascuno di loro che la disputa macedone-bulgara può essere risolta solo se la dignità sia del popolo macedone che di quello bulgaro viene costantemente rispettata, evitando la pericolosa trappola del revisionismo storico quando questo si basa su costruzioni politiche invece che sui fatti", ha dichiarato Pendarovski. (segue) (Seb)