Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no a revisionismo storico con Bulgaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord e la Bulgaria hanno "una storia comune", ha dichiarato ieri il premier macedone Zoran Zaev in un'intervista alla stampa bulgara. "Abbiamo una storia comune. Goce Delcev è un rivoluzionario sia per i bulgari che per i macedoni, che hanno combattuto per la libertà della Macedonia e della regione di Edirne. La Jugoslavia ci ha diviso. La Bulgaria non è fascismo, la Bulgaria è nostra amica. Le nuove generazioni non conoscono tutta questa realtà che deve unirci. Coloro che osano calunniare la Bulgaria si assumeranno la loro responsabilità. Non lo permetterò", ha detto il premier macedone. Zaev ha poi ricordato che Skopje ha inviato un memorandum alla Bulgaria dove afferma di non avere rivendicazioni territoriali o sulle minoranze. "Abbiamo anche offerto una tabella di marcia per l'attuazione dell'accordo di buon vicinato. L'85 per cento dei cittadini macedoni vuole l'integrazione nell'Unione europea. Il 95 per cento di loro vuole l'amicizia con la Bulgaria", ha sottolineato Zaev. (segue) (Seb)