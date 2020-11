Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no a revisionismo storico con Bulgaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017 la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno firmato un Trattato di amicizia, che Skopje considera l'unica condizione preliminare per l'avvio dei negoziati con l'Ue. Le autorità di Sofia, invece, ritengono che prima dell'inizio dei negoziati sia necessario risolvere le questioni relative all'identità nazionale macedone, ovvero la questione della lingua e dell'identità degli eroi nazionali, come Goce Delcev, conteso da entrambi i Paesi. Il 17 novembre, in occasione del Consiglio affari generale dell'Unione europea, la Bulgaria ha espresso parere favorevole circa il quadro negoziale di adesione Ue per l'Albania ma non per la Macedonia del Nord. Nella giornata del 19 novembre il rappresentante Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, ha dichiarato in un intervento per la John Hopkins University che le questioni bilaterali fra due Stati devono essere tenute separate dal percorso verso l'adesione europea degli Stati stessi. "Il principio dell'Ue è che le questioni bilaterali non dovrebbero rendere più difficile il percorso verso l'Unione. Queste cose devono essere separate, (ovvero) l'interpretazione della storia dal percorso di avanzamento verso l'Ue. Non puoi chiedere a qualcuno di accettare la tua interpretazione del passato come ha fatto la Bulgaria. Spero che ci saranno dei progressi su questo tema fra sei settimane", ha sottolineato Lajcak in relazione alla possibilità di tenere comunque a dicembre la prima conferenza intergovernativa Nord Macedonia-Ue e avviare così concretamente i negoziati di adesione per Skopje. (segue) (Seb)