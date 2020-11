Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no a revisionismo storico con Bulgaria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo di quest'anno c'è stato il via libera del Consiglio europeo e la Bulgaria ha aderito a questo consenso. Successivamente, a ottobre, abbiamo ricevuto una relazione molto positiva dalla Commissione europea. Per quanto riguarda i criteri politici, siamo abbastanza avanzati anche rispetto a quei Paesi che stanno negoziando da diversi anni", ha aggiunto Dimitrov. I colloqui con Sofia proseguiranno, ha poi osservato il vicepremier, ma non sono negoziabili concetti quali l'identità nazionale e la lingua che le persone parlano nella Macedonia del Nord. "Tutto questo fa parte di un processo storico, non di una decisione politica. Dobbiamo proteggere la dignità e l'identità della nostra gente, e se Sofia non ci ripensa dovremo trovare nuovi modi per europeizzare il nostro Paese", ha concluso Dimitrov. Successivamente Il premier macedone Zaev si è detto convinto di poter raggiungere una soluzione entro dicembre alla disputa bilaterale fra Macedonia del Nord e Bulgaria. Zaev ha precisato che la Macedonia del Nord sta facendo tutto ciò che è in suo potere per trovare un accordo sulle questioni aperte che riguardano il patrimonio storico dei due Paesi e che hanno portato al veto di Sofia all'adozione del quadro negoziale con l'Ue per Skopje. "Troveremo una soluzione prima della ministeriale Ue di dicembre. Credo che i gruppi di lavoro sapranno creare un'atmosfera adeguata per arrivare a questo risultato", ha dichiarato Zaev. (Seb)