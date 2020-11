Regno Unito: ministro Esteri, taglio aiuti internazionali consentirà risparmio di 4,5 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua lettera, il ministro fa presente che fu proprio il partito laburista in passato a non raggiungere, in due diverse occasioni, l'obiettivo dello 0,7 per cento fissato da Wilson nel 1974, ma promette che gli aiuti (presenti e futuri) saranno dedicati a combattere la povertà nei luoghi dove possano avere "il più grande impatto possibile" e possano "cambiare vite", con un'attenzione particolare ad aiutare Paesi più poveri ad affrontare le sfide del cambiamento climatico. Altri punti importanti saranno la lotta a malattie endemiche come l'Aids, la tubercolosi e la malaria, ma anche la promozione dell'istruzione delle donne nelle aree più arretrate, con fondi che non vengono erogati solamente il budget destinato agli aiuti internazionali, ma anche attraverso altre organizzazioni sovranazionali che si occupano di sviluppo. Il ministro conclude promettendo che, a causa dei minori fondi a disposizione, il suo dicastero (responsabile anche per la cooperazione internazionale) sarà "costretto" a lavorare con maggiore efficienza, in un'ottica temporanea e tutto sommato "positiva", guardando già alla presidenza del G7 e alla COP26, di cui il Regno Unito sarà protagonista e, afferma il ministro, una "forza del bene" nel mondo. (Rel)