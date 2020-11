Covid: Coldiretti, quarantena ferma 2,1 milioni all'estero a Natale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A preoccupare sono però anche i vincoli a cenoni e pranzi in casa e fuori. La riduzione dei commensali è infatti destinata a provocare un taglio – sottolinea la Coldiretti – nei consumi di 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 74 milioni di bottiglie di spumante, tonnellate di pasta, 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi e frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci spariti dalle tavole lo scorso anno solamente tra il pranzo di Natale e i cenoni della Vigilia e di Capodanno. Un Natale in famiglia per pochi significa infatti anche – continua la Coldiretti – maggiore sobrietà con meno brindisi ed una netta riduzione delle portate senza contare i tanti italiani, spesso anziani, che saranno costretti a trascorrerlo da soli. Il Natale senza pranzi e cenoni rischia infatti di far saltare il posto a tavola ad 1 italiano su 3 in una situazione in cui lo scorso anno la tavolata media per gli appuntamenti di fine anno degli italiani era composta di ben 9 persone, secondo l'analisi Coldiretti/Ixè. Il crollo delle spese di fine anno a tavola e sotto l'albero rischia di dare il colpo di grazia ai consumi alimentari degli italiani che nell'intero 2020 – conclude Coldiretti – fanno segnare un crollo storico del 12 per cento con una perdita secca di 30 miliardi di euro, raggiungendo il valore minimo degli ultimi 10 anni. (Rin)