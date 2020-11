Italia-Cina: joint-venture tra Italy Innovazioni con Jiangsu Shushi Technology

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italy Innovazioni Spa ha annunciato una joint-venture supportata da Amazon con Jiangsu Shushi Technology Ltd. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la nuova società produrrà per il mercato Usa Hide, la presa elettrica a scomparsa che integra Alexa, sancendo l'ingresso degli smart speaker nel settore delle prese di corrente. Italy Innovazioni Spa è una società di ricerca ingegneristica quotata sul listino Euronext Access+ di Parigi, il cui core business è costituito dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e dalla valorizzazione del patrimonio di proprietà intellettuali in molti campi. Jiangsu Shushi Technology Ltd. è uno dei principali partner di Amazon per lo sviluppo di dispositivi smart home progettati per il sistema Alexa. Dopo un assessment tecnologico e di mercato durato un anno, le due aziende hanno dato vita a 3Reality Hide Inc., la società di diritto statunitense attraverso la quale la IP Company italiana (che ne detiene il 51 per cento) e il manufacturer sino-americano svilupperanno, produrranno e commercializzeranno insieme Hide, l'innovativa presa elettrica a scomparsa che, unica al mondo, integra al proprio interno uno smart speaker Amazon Alexa. Il progetto nasce da un'iniziativa di Italy Innovazioni che ha presentato all'edizione 2019 del Ces di Las Vegas il primo prototipo della propria Hide in versione Alexa. Hide è la presa che nasconde la spina all'interno del muro mediante un elegante coperchio che, grazie all'ingegnerizzazione svolta sul prodotto, può ospitare al proprio interno qualsiasi dispositivo di smart home. (segue) (Com)