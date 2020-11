Italia-Cina: joint-venture tra Italy Innovazioni con Jiangsu Shushi Technology (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea è piaciuta al team Usa di Amazon, il quale, cogliendo le grandi opportunità di mercato offerte dall'intuizione italiana, ha attivato la sinergia tra Italy Innovazioni e Jiangsu con lo scopo di far diventare un prodotto reale questa innovazione funzionale e tecnologica. Con la costituzione della NewCo il progetto entra ora nel vivo della propria fase esecutiva. Il lancio della nuova presa è previsto entro il 2021 con una gamma composta da tre versioni in un mercato, gli Usa, in cui nel 2020 si sono venduti quasi 90 milioni di smart speaker e 130 milioni di prese elettriche. Giorgio Rende, presidente e amministratore delegato di Italy Innovazioni Spa che ricoprirà anche la carica di presidente del board della NewCo, ha dichiarato: "Hide è un'idea che è già realtà in Italia e in Europa e ora, grazie alla fiducia di Amazon e alla sintonia con i nostri partner di Jiangsu, potrà sbarcare in Usa con un profilo elevatissimo di sviluppo tecnologico. Hide segnerà a fondo il settore della smart home e degli assistenti vocali". Nanfang Hu, Ceo di Jiangsu e della NewCo, condivide questo stesso spirito e dichiara: "Hide è un'idea che si sposa alla perfezione con la nostra expertise in ambito smart home. Il core business di Jiangsu è costituito dallo sviluppo di dispositivi che tramutano gli assistenti vocali in hub per la building automation e Hide rappresenta il sistema perfetto per poter distribuire la tecnologia a controllo vocale in ogni ambiente della casa e dell'ufficio, per offrire più comfort ma anche un maggior controllo sui consumi energetici". Attualmente Italy Innovazioni ha in corso un aumento di capitale finalizzato allo sviluppo del progetto Hide e di altre iniziative non solo in ambito smart home. (Com)