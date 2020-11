Cina-Italia: ambasciatore Ferrari presenzia a donazione libri alla Shanghai Library

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Cina, Luca Ferrari, si trova in missione a Shanghai per le celebrazioni del 50mo anniversario delle relazioni Italia-Cina. Lo riferisce una nota dell'ambasciata d'Italia a Pechino. Dopo la partecipazione al concerto celebrativo del 24 novembre alla presenza di numerosi leader governativi di Shanghai e della Cina Orientale, l'ambasciatore, assistito dal Console Generale Michele Cecchi, ha avuto un incontro bilaterale con il sindaco di Shanghai Gong Zheng per discutere dello stato e prospettive future dei rapporti bilaterali, ed è intervenuto alla cerimonia di donazione di libri italiani alla prestigiosa Shanghai Library (Biblioteca Municipale). In attuazione dell'iniziativa della Farnesina in sostegno all'editoria italiana, che ha previsto l'invio di libri agli Istituti di Cultura Italiani in tutto il mondo, l'Istituto di Cultura italiano a Shanghai ha organizzato una donazione di libri alla Shanghai Library, una delle più importanti biblioteche della Cina, con la quale l'Italia ha solidi rapporti di collaborazione. (segue) (Com)