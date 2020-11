Cina-Italia: ambasciatore Ferrari presenzia a donazione libri alla Shanghai Library (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Shanghai Library d'ora in poi avrà quindi una sezione chiamata "Vetrina italiana" all'interno della sua sala "La biblioteca dell'amicizia" in cui si trovano sezioni donate in vari tempi da paesi amici di tutto il pianeta. Attorno al nucleo costituito da questa donazione, altri libri potranno aggiungersi, sulla base di doni da parte di società e di individui che tramite l'Istituto di Cultura o il Consolato Generale vorranno contribuire all'accrescimento di questa sezione italiana all'interno di una Biblioteca così prestigiosa. La Shanghai Library è inoltre interessata alla collaborazione con l'Italia soprattutto per quanto riguarda il restauro e la manutenzione dei libri antichi. Come sottolineato dall'Ambasciatore Ferrari nel suo discorso alla cerimonia, "il Presidente Mattarella in visita in questa vibrante metropoli nel 2017, parlò nella sua Lectio alla Fudan University di 'Via della Seta della Conoscenza'. È questo un corridoio ideale e privilegiato per scambi culturali, di fertili idee, di giovani talenti, di comprensione reciproca fra i nostri due Paesi e popoli. E 'Via della conoscenza' è in primo luogo via dei libri e dei luoghi in cui i libri vengono conservati e studiati, le biblioteche, le scuole, le università". (Com)