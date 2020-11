Zimbabwe: irregolarità in assegnazione terreni pubblici, arrestato il sindaco di Harare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Harare, Jacob Mafume, è stato arrestato con l’accusa di corruzione nell’ambito dell'assegnazione di terreni pubblici. Lo rende noto il partito di opposizione Movimento per il cambiamento democratico (Mdc), di cui Mafume è membro, secondo cui il sindaco ha trascorso la notte in una stazione di polizia della città. “Sappiamo che il suo vero reato è stato vincere le elezioni municipali per l'Alleanza Mdc. Vogliono rimuoverlo e sostituirlo con un delegato del Zanu-Pf (il partito al governo)”, si legge in un tweet del partito, che ha accusato il governo di “aver utilizzato come arma la legge contro i suoi membri”. Secondo quanto riferito dal quotidiano statale “Herald”, la polizia fornirà maggiori informazioni sull'arresto nella giornata di oggi. Mafume è stato eletto sindaco di Harare nel settembre scorso. (Res)