Mediterraneo: oggi la conferenza Shade Med organizzata dalla missione “Irini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi la nona edizione di Shade Med - "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea", la conferenza ospitata dall'operazione Eunavfor Med “Irini” (che in greco significa “pace”). Forze armate e Guardie costiere degli Stati che si affacciano sul Mediterraneo, istituzioni internazionali come le Nazioni Unite, la Nato, l'Unione Europea e le Ong così come rappresentanti dei governi interessati, discuteranno quest’anno del tema “Challenges for cooperation in the Mediterranean after the global pandemic", ovvero delle sfide che la regione sta vivendo in relazione alla pandemia in atto. Al forum, che si svolgerà in video-teleconferenza a causa delle restrizioni previste per combattere il Covid-19, parteciperanno relatori di alto livello come Josep Borell, Alto rappresentante per la politica estera di sicurezza dell’Unione europea; generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato maggiore della Difesa; l’ammiraglio Robert P. Burke, comandante del Nato Joint Force Command di Napoli; Stephanie Williams, inviato “ad interim” dalle Nazioni Unite in Libia e responsabile della missione Unsmil; generale Claudio Graziano, già capo di Stato maggiore della Difesa e attuale presidente del Comitato militare dell'Unione europea; José Antonio Sabadell, ambasciatore dell’Unione europea in Libia. (segue) (Asc)