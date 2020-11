Mediterraneo: oggi la conferenza Shade Med organizzata dalla missione “Irini” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono abbastanza sicuro che questo evento ci fornirà risultati importanti volti ad aprire la strada a una cooperazione rafforzata nell'area del Mediterraneo tra tutte le parti interessate ", ha spiegato ad “Agenzia Nova” l'operation commander di Eunavfor Med “Irini”, ammiraglio Fabio Agostini, a cui spetterà l'onere di inaugurare e chiudere i lavori del Forum. Il primo panel intitolato "The Mediterranean region in 2020: a historical arena connecting three continents, and their population, striving for stability" sarà dedicato all'analisi di questo straordinario patrimonio marino cerniera tra diversi continenti, persone e culture, con le sue sfide e opportunità per la sicurezza e la stabilità. Il secondo panel intitolato "The development of the blue economy of the Mediterranean is an inestimable possibility to solve many of the challenges and to improve the livelihood of the Mediterranean communities" invece affronterà le nuove sfide, soprattutto quelle dovute alla pandemia da Covid-19, che l'intera regione del Mediterraneo dovrà affrontare nel prossimo futuro, con particolare attenzione all'aspetto macroeconomico. (segue) (Asc)