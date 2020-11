Imprese: Buberl (Axa) su Solvency II, sono necessari aggiustamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del gruppo assicurativo transalpino Axa, in una intervista a "Il Sole 24Ore" fa un primo bilancio su Solvency ll: "Non va rivista completamente ma sono necessari degli aggiustamenti per consentire alle compagnie di fare la propria parte nelle due grandi sfide del futuro: la transizione energetica e un sistema pensionistico sostenibile". Il Recovery Fund è il segnale che l'Europa può considerare finalmente se stessa una vera Unione. "Se guardiamo a come è stata affrontata la pandemia nel suo complesso nelle prime fasi ci sono state difficoltà a governare l'emergenza in maniera unitaria In un secondo momento, invece, la risposta è stata molto forte e lo dimostra l'approvazione del Recovery Fund da 750 miliardi e l'individuazione di settori chiave su cui investire, a partire dalla transizione energetica per arrivare alle infrastrutture". "Ora - continua - siamo in un'altra fase cruciale perché dobbiamo finalizzare questo maxi piano individuando una visione comune. Quello che più conta, però, è che questa emergenza ha prodotto un'Europa finalmente unita dal punto di vista politico e sarà fondamentale soprattutto in vista delle grandi sfide geopolitiche globali". (segue) (Res)