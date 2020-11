Covid: ministro francese Le Maire, occasione per affermare un modello economico europeo sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre ancora Italia e Francia sono alle prese con la seconda ondata della pandemia, i governi si preparano a gestire l'uscita dall'emergenza e per questo il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire incontra oggi a Roma l'omologo italiano Roberto Gualtieri e il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. "Corriamo il rischio che questa crisi provochi un declassamento dell'Europa; dobbiamo invece cogliere l'occasione per affermare un modello economico europeo sovrano", dice Le Maire al "Corriere della Sera". Il ministro non esclude interventi mirati, a livello europeo, per sostenere in modo specifico i settori più colpiti: "Il turismo, l'industria aeronautica e i servizi". Quanto al MES, il meccanismo europeo di stabilità che nessun Paese ha usato finora, Le Maire ne auspica l'approvazione da parte di tutti quanto prima e ne sostiene l'utilità come "una rete di sicurezza supplementare per il settore bancario e quindi per tutti i risparmiatori europei". In merito invece al debito pubblico legato alle spese straordinarie per il Covid, Le Maire propone di considerarlo a parte, isolarlo, ma comunque rimborsarlo: "Cancellare il debito è fuori discussione, i tassi aumenterebbero e rimborsare i debiti attuali tramite i mercati diventerebbe impossibile". (segue) (Res)