Covid: ministro francese Le Maire, occasione per affermare un modello economico europeo sovrano (2)

- Le Maire insiste molto sulla volontà francese di associare l'Italia ai progetti industriali in corso con la Germania. "La cooperazione industriale franco-tedesca non è esclusiva, ma aperta a tutti gli Stati europei e in particolare all'Italia". C'è poi il cantiere dell'idrogeno, che sta molto a cuore alla Francia. "È un settore tecnologico molto promettente, in particolare per il trasporto collettivo e, speriamo, per quello aereo. L'Italia ha tutti i titoli per cooperare in un settore del futuro come questo, e ricordo che una delle aziende migliori, la francese McPhy, produce parte dei suoi componenti in Italia". Il terzo ambito di cooperazione industriale del futuro è l'aerospaziale: "Francia, Germania e Italia in futuro non possono avere ognuno il proprio vettore, non sarebbe una buona scelta per l'Europa", ha concluso Le Maire. (Res)