Etiopia: il premier Ahmed annuncia la "fase finale" dell'offensiva contro i ribelli tigrini

- L'esercito etiope inizierà la "fase finale" dell'offensiva nella regione ribelle del Tigrè settentrionale. Lo ha dichiarato questa mattina il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, poche ore dopo la scadenza di un ultimatum per la resa delle forze del Tigrè. "Il periodo di 72 ore concesso al gruppo criminale del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf) per arrendersi pacificamente è terminato. Ora la nostra campagna per ripristinare l’ordine è arrivata alla sua fase finale”, ha twittato Ahmed. Il primo ministro etiope ha detto che i civili verranno risparmiati dall’offensiva e che migliaia di combattenti si sarebbero già arresi.Domenica scorsa il premier Abiy Ahmed ha concesso un ultimatum di 72 ore al Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) per arrendersi e ieri il governo ha dichiarato che i combattenti del Tplf avrebbero iniziato ad arrendersi e a consegnarsi alle truppe etiopi. “Utilizzando il periodo di 72 ore concesso dal governo, un gran numero di milizie e forze speciali del Tigrè si stanno arrendendo", si legge in una nota della task force del governo. Il Tplf, da parte sua, ha tuttavia fornito una versione diversa, affermando che le sue truppe stanno “tenendo a bada le forze federali e ottenendo grandi vittorie”. In una dichiarazione diffusa dal portavoce del Tplf, Getachew Reda, questi ha affermato che un'importante unità dell'esercito - la 21ma divisione meccanizzata - sarebbe stata distrutta in un assalto a Raya-Wajirat, a sud della capitale tigrina Macallè, guidato da un ex comandante dell'unità che ora combatterebbe per il Tplf. La notizia è stata negata dal portavoce del primo ministro, Billene Seyoum. (Res)