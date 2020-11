Imprese: ministro francese Le Maire, l'Italia adotti il Mes per evitare nuovi choc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro previsto oggi tra il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire e l'omologo italiano Roberto Gualtieri, lo spinoso tema del Mes sarà inevitabile. "E' essenziale - dice il ministro francese a "la Repubblica" - che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata. Credo che la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi choc". La riforma del fondo Salva-Stati, su cui l'Italia aveva messo un veto, rappresenta secondo Le Maire una sorta di "polizza vita" e una "ulteriore rete di sicurezza per il settore bancario e quindi per tutti i risparmiatori europei". Le Maire sta ben attento a non commentare il tabù che esiste tra i 5 Stelle sull'eventuale utilizzo del Mes sanitario. "Non ho consigli per i miei amici italiani. Siamo nazioni sovrane - osserva - ma abbiamo fatto in modo che l'accesso al Mes non stigmatizzi nessuno e non ponga condizioni inaccettabili per nessun Paese". (segue) (Res)