Imprese: ministro francese Le Maire, l'Italia adotti il Mes per evitare nuovi choc (2)

- Al centro delle consultazioni con Gualtieri ci sarà anche un altro veto da superare, quello di Ungheria e Polonia sul Recovery Fund. "Mi rammarico profondamente di questo stallo che non è nell'interesse di nessuno", commenta il ministro, che non esclude un accordo a 25 Paesi. "Se necessario, esamineremo tutti i mezzi possibili". A proposito dei ritardi del governo italiano nel presentare il piano per accedere ai fondi di Next Generation Eu, Le Maire pensa sia "sempre difficile progettare un piano di rilancio con progetti che possano essere spesi velocemente. Anche per me oggi la vera sfida è usare bene i soldi con progetti che corrispondono alle nostre ambizioni economiche, ecologiche e sociali", ha concluso il ministro francese. (Res)