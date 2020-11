Corea del Sud-Cina: incontro ministri Kang-Wang, focus su cooperazione e legami bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Corea del Sud hanno ribadito l'impegno a lavorare insieme per far avanzare i legami bilaterali e affrontare le questioni regionali e globali, compresi i colloqui sul nucleare in stallo che coinvolgono la Corea del Nord e la pandemia di coronavirus. Il consenso è stato raggiunto in occasione di un incontro tra il ministro degli Esteri della Cina Wang Yi, in vista ufficiale a Seul, e la controparte sudcoreana Kang Kyung-wha. Wang è giunto in Corea del Sud nella tarda serata di ieri, 25 novembre, dopo uan visita ufficiale di due giorni a Tokyo. Il portavoce del ministero degli Esteri sudcoreano, Choi Young-sam, ha affermato che i due ministri hanno tenuto discussioni "ampie e approfondite" in merito ad una prossima visita del presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud, e ad altre questioni di reciproco interesse. Wang ha spiegato che la sua visita è volta a sottolineare l'importanza delle relazioni bilaterali, e della cooperazione tra Cina e Corea del Sud come partner strategici per difendere la pace e la stabilità regionali e promuovere la governance globale. (segue) (Git)