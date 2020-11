Corea del Sud-Cina: incontro ministri Kang-Wang, focus su cooperazione e legami bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia visita in Corea del Sud quando la pandemia di Covid-19 non è ancora terminata ha lo scopo di mostrare l'importanza che attribuiamo alle relazioni bilaterali attraverso azioni concrete, e di mostrare fiducia che il Paese possa prevalere nella sua lotta contro il virus. La crisi dovuta alla pandemia non ha sconfitto i cittadini dei nostri due paesi. I legami bilaterali hanno superato le prove imposte dalla pandemia e stanno mostrando la loro forza e sempre più vigore", ha detto Wang all'inizio dell'incontro. In merito alla futura vista di Xi a Seul, Wang ha affermato che entrambe le parti stanno lavorando per facilitare le condizioni, anche prendendo in considerazione la situazione pandemica. Funzionari cinesi hanno affermato che il viaggio di Xi a Seul arriverà quando la pandemia si stabilizzerà, ma una terza ondata ha oscurato le prospettive di un viaggio nel breve termine del leader cinese nel Paese. Dopo i colloqui, Wang ha detto ai giornalisti che la visita di Xi avverrà "non appena le condizioni saranno mature. Ciò che è importante è continuare a creare le condizioni per la visita", ha detto. Wang ha inoltre ringraziato il presidente sudcoreano Moon Jae-in per il suo invito a Xi, dicendo che riflette il "desiderio attivo" di Seul per l'amicizia fra i due paesi. (segue) (Git)