Corea del Sud-Cina: incontro ministri Kang-Wang, focus su cooperazione e legami bilaterali (3)

- Da parte sua, Kang ha ringraziato Wang per la visita, auspicando uno scambio di opinioni per approfondire la cooperazione su questioni quali la Corea del Nord, la pandemia e la ripresa economica in vista del 30mo anniversario delle relazioni bilaterali che ricorre nel 2022. "Non vedo l'ora di discutere i modi per gestire stabilmente la situazione nella penisola coreana e per promuovere le condizioni per costruire una pace duratura", ha detto la ministra sudcoreana. Alla domanda sugli analisti che inseriscono il suo viaggio nel contesto di una rivalità sino-statunitensi, Wang ha affermato: "Gli Stati Uniti non sono l'unico paese al mondo. Ci sono circa 190 paesi e sono tutti paesi indipendenti. Tra questi ci sono Cina e Corea del Sud. I cittadini dei due paesi dovrebbero andare e venire spesso, come parenti". Nel corso della sua visita, Wang dovrebbe incontrare altri funzionari del governo e del partito al potere, tra cui l'ex capo del Partito Democratico Lee Hae-chan, il consigliere per la sicurezza presidenziale Moon Chung-in e il rappresentante Song Young-gil, presidente del Comitato per gli affari esteri dell'Assemblea nazionale. (Git)