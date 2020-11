Imprese: Standard Ethics alza il rating della svizzera Givaudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha alzato il rating di Givaudan a "EE" dal precedente "EE-". La società fa parte dello Se Swiss Index e produce e distribuisce nel mondo aromi, fragranze e profumi per clienti che offrono soluzioni per la cura della persona, della casa e del bucato ma anche per coloro che trattano generi alimentari come salati, snack, latticini, bevande e dolciumi. Nel corso degli ultimi anni, la Società svizzera ha adottato un modello di governance della Sostenibilità adeguato e orientato ai target ambientali e sociali condivisi a livello globale. Inoltre, si rileva l'implementazione di politiche a copertura dei rischi Esg. Tra queste, merita di essere menzionata l'introduzione di una "Responsible Sourcing Policy" allineata alle principali indicazioni internazionali. Anche la rendicontazione extra-finanziaria appare in linea con le migliori pratiche. Si auspica - infine - un ulteriore miglioramento nell'area della corporate governance, anche con specifico riguardo al raggiungimento della parità di genere all'interno del Consiglio di Amministrazione. (Com)