Siria: Onu lancia l’allarme per condizioni sfollati durante l’inverno

- Ci sono circa 6,7 milioni di sfollati in Siria, e un terzo di loro necessita di un riparo e alloggio adeguato. Lo ha affermato il vice segretario generale dell’Onu per gli affari umanitari e coordinatore per i soccorsi in situazione di emergenza, Ramesh Rajasingham, durante l’incontro mensile del Consiglio di sicurezza Onu sulla situazione in Siria. Questi sfollati, ha aggiunto, vivono o in edifici semidistrutti o in luoghi pubblici, come scuole o campi, e di conseguenza non sono sufficientemente protetti. Con l’avvicinarsi dell’inverno la situazione diventerà ancora più difficile e trovare ripari adatti sarà impossibile, ha proseguito Rajasingham. (Res)