Arabia Saudita: gruppo Al Hokair consolida presenza in Marocco, Georgia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo saudita Fawaz al Hokair, attivo nel settore del commercio al dettaglio, dovrebbe aprire l’anno prossimo nuovi punti vendita in Marocco, Georgia e Azerbaigian, nel quadro di una strategia di crescita sui mercati in cui è già attivo. Lo riferisce il quotidiano saudita "Saudi Gazette". La mossa è volta ad ampliare la presenza del gruppo Al Hokair nei tre paesi, dove i principali marchi della compagnia sono già leader di mercato. Secondo il piano decennale di espansione della compagnia, 25 negozi Kiko Milano (marchio italiano di cosmetici in partenariato con Al Hokair) saranno lanciati in diverse città marocchine. Inoltre, nuovi punti vendita saranno inaugurati nelle città georgiane di Tbilisi e Batumi, così come nella capitale dell’Azerbaigian Baku. (Res)