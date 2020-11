Arabia Saudita: aeroporto Riad si prepara a ricevere vaccini contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita si prepara a ricevere dosi di vaccino contro il coronavirus, inaugurando strutture per il trattamento di materiali medici nel terminal per i cargo di Sal, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Riad. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Sharq al Awsat". Scopo delle strutture è garantire lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto di dosi del vaccino contro il Covid-19. Il ministro dei Trasporti di Riad, Saleh al Jasser, ha inaugurato le strutture speciali nel terminal di carico dello scalo, che comprende 13 magazzini refrigerati e specializzati in carichi deperibili e carichi di forniture mediche. La superficie complessiva delle strutture destinate ai carichi di medicinali e ai materiali facilmente deperibili ammonta a 5.000 metri quadrati, mentre la nuova superficie dei magazzini refrigerati è grande tre volte la precedente. (Res)