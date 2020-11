Imprese: Standard Ethics assegna outlook negativo a britannica Experian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha assegnato un outlook "Negativo" a Experian. Il rating attuale "EE+" è confermato. La Società fa parte dello Se Uk Index e offre servizi di credito e di marketing. Raccogliendo e aggregando informazioni in banche dati, la società fornisce soluzioni analitiche per il credit scoring e la gestione dei rischi (di credito e/o di frode). Secondo la metodologia di Standard Ethics, l'azienda americana ha un modello di attività e di corporate governance avanzati, nel rispetto del mercato e negli interessi degli azionisti di minoranza. Negli ultimi anni, tuttavia, gli analisti di Standard Ethics si attendevano implementazioni - da parte di Experian - in merito alla rendicontazione Esg. Da considerare, infatti, che gli analisti hanno a riferimento le buone pratiche internazionali, le quali, nel corso del tempo, vanno costantemente migliorando. Dato il core business di Experian, qualsiasi politica di Sostenibilità o implementazione che tratti anche temi delicati come la fiscalità, la gestione dei big data, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (su cui esistono indicazioni volontarie da parte dell'Unione Europea) e la tutela della privacy, sarà valutata positivamente. (Com)