Mediterraneo, oggi la conferenza Shade Med organizzata dalla missione “Irini”

- Si apre oggi la nona edizione di Shade Med - "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea", la conferenza ospitata dall'operazione Eunavfor Med “Irini” (che in greco significa “pace”). Forze armate e Guardie costiere degli Stati che si affacciano sul Mediterraneo, istituzioni internazionali come le Nazioni Unite, la Nato, l'Unione Europea e le Ong così come rappresentanti dei governi interessati, discuteranno quest’anno del tema “Challenges for cooperation in the Mediterranean after the global pandemic", ovvero delle sfide che la regione sta vivendo in relazione alla pandemia in atto. Al forum, che si svolgerà in video-teleconferenza a causa delle restrizioni previste per combattere il Covid-19, parteciperanno relatori di alto livello come Josep Borell, Alto rappresentante per la politica estera di sicurezza dell’Unione europea; generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato maggiore della Difesa; l’ammiraglio Robert P. Burke, comandante del Nato Joint Force Command di Napoli; Stephanie Williams, inviato “ad interim” dalle Nazioni Unite in Libia e responsabile della missione Unsmil; generale Claudio Graziano, già capo di Stato maggiore della Difesa e attuale presidente del Comitato militare dell'Unione europea; José Antonio Sabadell, ambasciatore dell’Unione europea in Libia.“Sono abbastanza sicuro che questo evento ci fornirà risultati importanti volti ad aprire la strada a una cooperazione rafforzata nell'area del Mediterraneo tra tutte le parti interessate ", ha spiegato ad “Agenzia Nova” l'operation commander di Eunavfor Med “Irini”, ammiraglio Fabio Agostini, a cui spetterà l'onere di inaugurare e chiudere i lavori del Forum. Il primo panel intitolato "The Mediterranean region in 2020: a historical arena connecting three continents, and their population, striving for stability" sarà dedicato all'analisi di questo straordinario patrimonio marino cerniera tra diversi continenti, persone e culture, con le sue sfide e opportunità per la sicurezza e la stabilità. Il secondo panel intitolato "The development of the blue economy of the Mediterranean is an inestimable possibility to solve many of the challenges and to improve the livelihood of the Mediterranean communities" invece affronterà le nuove sfide, soprattutto quelle dovute alla pandemia da Covid-19, che l'intera regione del Mediterraneo dovrà affrontare nel prossimo futuro, con particolare attenzione all'aspetto macroeconomico.Il Forum, inoltre, prevede tre gruppi di lavoro: osservatorio sulle attività illecite, coordinamento del settore marittimo, rafforzamento delle capacità della Guardia costiera e della Marina libica. Nel primo “Working group” saranno presentati i risultati delle attività di “Irini” nei primi sei mesi di attività e verranno esplorate possibili nuove vie di cooperazione tra le organizzazioni di sicurezza dell'Ue interne ed esterne. Il secondo gruppo di lavoro si prefigge l’obiettivo di costruire un approccio più integrato, sviluppare la consapevolezza della situazione tra gli attori e identificare le possibilità di cooperazione pratica e di coordinamento tra le operazioni militari e il settore marittimo. A tal riguardo, particolare attenzione verrà posta alla necessità di istituire un Centro per la sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale. Infine, il terzo “Working group” esaminerà il modo in cui le iniziative nazionali e multilaterali sostengono lo sviluppo di capacità della Guardia costiera e della Marina libica, oltre ad esplorare nuove offerte di formazione anche presso organizzazioni internazionali. (Asc)