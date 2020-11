Cina: Covid, mercato Xinfadi di Pechino sospende vendite e stoccaggio catena freddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato all'ingrosso di Xinfadi di Pechino ha sospeso lo stoccaggio e la vendita di prodotti ittici e congelati. La decisione segue le segnalazioni di tracce di Covid-19 relative a prodotti congelati importati in più province e comuni cinesi negli ultimi mesi. Secondo quanto reso noto dal mercato stesso, tutti i prodotti congelati e ittici sono stati rimossi dai magazzini refrigerati, in quanto hanno subito interruzioni della fornitura di elettricità e sono stati sottoposti a disinfezione. Il mercato di Xinfadi è il più grande mercato all'ingrosso di verdure di Pechino. È stato temporaneamente chiuso a causa di una recrudescenza dell'epidemia di Covid-19 a giugno. L'area di vendita all'ingrosso di ortaggi ha riaperto il 6 settembre, segnando la piena ripresa delle attività commerciali dopo la chiusura. Le misure non influenzeranno il commercio di carne suina fresca di Xinfadi e le autorità hanno effettuato controlli su tutti i magazzini e le celle frigorifere per frutta e verdura. Il mercato forniva circa il 70 per cento delle verdure di Pechino, il 10 per cento della sua carne di maiale e il tre per cento della carne di manzo e montone prima di essere chiuso il 13 giugno. A partire dall'11 giugno, Pechino ha segnalato 335 casi confermati di Covid-19 collegati a un cluster dal mercato all'ingrosso di Xinfadi.(Cip)