Germania: sentenza tribunale Lipsia, droni Usa possono essere controllati da Ramstein

- Gli Stati Uniti possono continuare a controllare l'impiego dei propri droni dalla base di Ramstein in Renania-Palatinato, comando dell'aeronautica degli Usa in Europa. Il governo tedesco ha fatto abbastanza per garantire la conformità delle operazioni al diritto internazionale. È quanto deciso dal Tribunale amministrativo federale di Lipsia, respingendo come “infondato” il ricorso di tre cittadini dello Yemen, che chiedevano di fermare gli attacchi con droni. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i tre querelanti, membri della famiglia Bin Ali Jaber, hanno perso diversi parenti durante l'attacco di un drone contro il proprio villaggio in Yemen, nel 2012. L'operazione era controllata da Ramstein. Pertanto, i tre avevano chiesto alla Germania di interrompere la propria partecipazione all'impiego di velivoli senza pilota in guerra da parte degli Usa. I giudici di Lipsia hanno riconosciuto che il governo federale ha, in linea di principio, il dovere di proteggere la vita umana, compresa quella degli stranieri all'estero, “nella misura in cui può influenzarla”. Tuttavia, il Tribunale amministrativo federale ha aggiunto che la magistratura “non può interferire in questioni di politica estera”. (Geb)