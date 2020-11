Nepal-India: sottosegretario Esteri indiano Shringla in visita a Katmandu dopo recenti frizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disputa territoriale è annosa, ma si è riaccesa nell’ultimo anno. Il 20 maggio il governo del Nepal ha presentato la nuova carta politica del paese, che comprende anche i territori di Limpiyadhura, Lipulek e Kalapani, contesi con l’India. L’iniziativa è stata presa a sei mesi dalla pubblicazione da parte dell’India, in seguito al riassetto del Jammu e Kashmir, della nuova carta indiana, in cui è stato incluso anche il territorio di Kalapani. Lo stesso 20 maggio, il portavoce del ministero degli Esteri dell’India ha dichiarato che la carta nepalese “include parti del territorio indiano”, che “questa azione unilaterale non si basa su fatti e prove storici” ed è “contraria all’intesa bilaterale per risolvere le questioni di confine in sospeso attraverso il dialogo diplomatico” e che questo “allargamento artificiale” non sarà accettato dall’India. Nuova Delhi ha raccomandato a Katmandu di “astenersi da tali ingiustificate asserzioni cartografiche e di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’India” e ha auspicato che la leadership nepalese crei “un’atmosfera positiva per il dialogo diplomatico per risolvere le questioni di confine in sospeso”. (segue) (Inn)