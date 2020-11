Usa: fermato progetto per la miniera d'oro nella Baia di Bristol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti ha negato il permesso per la costruzione di un impianto estrattivo di rame e ore nella Baia di Bristol, in Alaska. Viene fermato così un enorme progetto che i critici avevano descritto come potenzialmente letale per la pesca del salmone nella zona. La decisione dell'amministrazione Trump, che aveva invertito la rotta più volte sulla questione, arriva poche settimane prima dell'insediamento del presidente eletto Joe Biden, che da parte sua ha dichiarato di essere contrario al progetto. (Nys)