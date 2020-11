Cororonavirus: Wyoming, positivo il governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Wyoming, Mark Gordon, è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". Gordon sta avvertendo "sintomi lievi" e lavorerà da casa in isolamento per un periodo indefinito, ha dichiarato il suo portavoce. La diagnosi di Gordon arriva un giorno dopo la chiusura della Camera dei Rappresentanti dello Stato, a Cheyenne, perché un membro non identificato dello staff del governatore era anch'esso risultato positivo al virus. (Nys)