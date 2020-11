Giappone: segretario Onu Guterres auspica ulteriore spinta al taglio delle emissioni inquinanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda multinazionale giapponese Toshiba non accetterà più ordini per la costruzione di nuove centrali termoelettriche a carbone, in linea con gli sforzi globali tesi a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. L’azienda intende riorientare con decisione le proprie attività nel settore energetico verso le rinnovabili, quintuplicando gli investimenti annui in tal senso a 160 miliardi di yen (1,52 miliardi di dollari) entro l’anno fiscale 2022. La decisione di Toshiba giunge poche settimane dopo la decisione del primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, di impegnare il Giappone all’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. Ad oggi Toshiba controlla una quota dell’11 per cento del mercato globale della generazione termoelettrica, esclusa la Cina. Toshiba non accetterà più ordini per nuove centrali a carbone, ma ne realizzerà almeno una decina in Giappone, Vietnam e altri paesi, per i quali ha già stretto accordi. Grandi nomi del settore energetico e dell’ingegneria, come Mitsubishi Heavy Industries e Siemes, stanno rivalutando a loro volta le loro attività legate al carbone, e la crescente competizione nel settore energetico pare giocarsi sul fronte della capacità di adattarsi alle fluttuazioni della domanda. (segue) (Git)