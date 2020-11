Giappone: segretario Onu Guterres auspica ulteriore spinta al taglio delle emissioni inquinanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utility energetica giapponese Japan’s Electric Power Development Co. (J-Power) intende dismettere le proprie centrali termoelettriche a carbone meno efficienti entro il 2030, in linea con le nuove politiche energetiche del governo di quel Paese. Lo riferisce il quotidiano “Asahi”, che cita le dichiarazioni del presidente dell’azienda, Toshifumi Watanabe. J-Power non ha ancora definito con precisione i piani, ma gli impianti che verranno probabilmente dismessi sono quelli di Takasago, nel Giappone occidentaIe, edificato alla fine degli anni Sessanta; quello di Matsushima, nel Giappone Meridionale, edificato nel 1981; e quello di Takehara, nel Giappone occidentale, operativo dal 1983. ministro dell’Industria del Giappone, Hiroshi Kajiyama, ha annunciato a luglio una accelerazione dei piani nazionali per la dismissione delle centrali a carbone più inquinanti. Il primo ministro Yoshihide Suga ha invece annunciato nei giorni scorsi che il Giappone intende conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. (Git)