Filippine: pioggia di fondi sulla controversa task force anti-insurrezioni (2)

- Sin dalla sua istituzione, la task force è stata accusata da più parti di essere uno strumento utilizzato dal presidente Duterte contro i suoi oppositori politici: la “squadra” anti-insurrezione si è distinta in effetti soprattutto per la pratica del cosiddetto “red tagging” (“etichettatura rossa”), ovvero la denuncia non circostanziata di figure pubbliche come sospette simpatizzanti del Partito comunista. Lo scorso ottobre, ad esempio, il tenente generale Antonio Parlade, capo di fatto della Ntf-Elcac, ha accusato le attrici Angel Locsin, Liza Soberano e Catriona Gray, vincitrice del titolo di Miss Universo nel 2018, di presunti legami con il Nuovo esercito popolare. Parlade ha tentato di avvalorare le sue accuse citando l’affiliazione delle tre donne a Gabriela, una coalizione politica di orientamento progressista e femminista che il generale ha definito un “fronte terrorista”. (Fim)