Usa: coronavirus, Corte Suprema autorizza le funzioni religiose

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto ieri, 25 novembre, la prominenza della libertà religiosa e di culto rispetto alle restrizioni amministrative varate da Stati ed enti locali Usa per contrastare la pandemia di coronavirus. La Corte ha temporaneamente bloccato le ordinanze varate dal governatore democratico di New York, Andrew Cuomo, che ponevano limiti stringenti alle aggregazioni di fedeli nei luoghi di culto. Il pronunciamento della Corte, a maggioranza conservatrice, è giunto in risposta ad un appello delle sinagoghe di New York, che si opponevano al limite massimo di 10 o 25 fedeli imposto da Cuomo alle funzioni religiose. La Corte Suprema ha riconosciuto che i limiti imposti dal governatore violano la clausola di libero esercizio della fede religiosa sancita dal Primo emendamento della Costituzione. “Anche durante una pandemia, la Costituzione non può essere accantonata o dimenticata”, recita il parere non firmato pubblicato dalla massima Corte Usa. (segue) (Nys)