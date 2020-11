Usa: coronavirus, Corte Suprema autorizza le funzioni religiose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le restrizioni in oggetto, proibendo a tutti gli effetti molte persone dall’accesso ai servizi religiosi, colpisce al cuore le garanzie alla libertà religiosa del Primo emendamento”. Il pronunciamento ribalta il parere espresso dalla medesima Corte alcuni mesi fa, in merito alle restrizioni imposte alle chiese negli Stati di California e Nevada. In quell’occasione, il presidente della Corte Suprema, John Roberts, si era schierato con i suoi colleghi di orientamento progressista, come accaduto nella gran parte dei più recenti pronunciamenti della Corte. Questo mese, però, la nomina della giudice Amy Coney Barrett da parte del presidente Donald Trump ha ulteriormente consolidato la maggioranza conservatrice, che ora è di cinque giudici su otto complessivi. (Nys)