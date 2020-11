Violenza donne: Acea aderisce alla Giornata internazionale, illuminata di rosso facciata Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea questa sera "ha illuminato di rosso, in collaborazione con la Regione Lazio, la sede della Regione di via Rosa Raimondi Garibaldi e, insieme al Municipio XIV, la torre piezometrica di Ottavia, aderendo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Due gesti di sensibilizzazione per testimoniare la partecipazione del gruppo Acea alla campagna istituita dall’Onu nel 1999". È quanto si legge in una nota di Acea.(Com)