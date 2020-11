Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene all'apertura del convegno on line "Sicura solo se si ha cura" promosso dalla Regione Lazio nell'ambito della Giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole. A seguire è previsto l'intervento del Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 10)VARIE- Conferenza stampa di presentazione del nuovo Maximo shopping center di Roma, che apre nel quartiere Laurentino. (ore 11)- Nell’atrio della Corte di Appello di Roma, verrà scoperta la targa in memoria del personale giudiziario radiato per le leggi razziali, con Casellati, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, il Rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, la presidente della Comunità ebraica romana, Ruth Dureghello.Corte di Appello di Roma (ore 12) (Rer)